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بدء جلسة الإجراءات التنفيذية في قمة المناخ..تواصل فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:44 م
بدء جلسة الإجراءات التنفيذية في قمة المناخ..تواصل فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ جانب من المؤتمر
كتب أحمد عرفة

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تواصلت فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيح، حيث بدأت الجلسة الثانية "الإجراءات التنفيذية لقمة التغيرات المناخية".

وفى وقت سابق تحدث سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، عن تضمين جدول الأعمال، للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، يتماشى مع غالبية المجتمعات في ظل آثار التغير المناخي.

 

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي: "هذا البند بسبب ما نراه جميعا من خلال التداعيات المتعلقة بالتغير المناخي، التي أثرت على الملايين عبر المناخ"، مؤكدا أنها تمثل نجاحا للأطراف بعد عملية طويلة من المشاورات خلال العام الماضي، ودليل على النضج والحكمة والاستعداد للاعتراف بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية".

 

 

 


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