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انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:00 ص
انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان.. صور جانب من الفعاليات
أسوان - عبد الله صلاح

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انطلقت فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل لدورته السابعة مساء أمس السبت، بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان.
 
بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، وعرض فيلم تسجيلى عن المهرجان لدوراته السابقة، ثم كلمة كل من رئيس المهرجان، والسكرتير العام لمحافظة أسوان.
 
وفى الختام، قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية، مجموعة من التبلوهات النوبية: "فخور أنا، الغزل النوبي "أسمر شيرتو"، "مشاء الله صلاتو"، "مسكا جرو"، رقصات سودانية، " أفراح النوبة "زفة العريس"، الأراجيد.
 
يقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة أسوان مع وزارات السياحة والأثار والتربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية.
 
مهرجان طيبة الدولى (1)
 
مهرجان طيبة الدولى (2)
 
مهرجان طيبة الدولى (3)
 

وزارة الثقافة

مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل

اسوان

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