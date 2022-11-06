اليوم السابع
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انتظام صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:16 ص
انتظام صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة التموين والتجارة الداخلية  صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر الجاري حيث إشارات إلى انتظام صرف السلع المدعمة   مع صرف  الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
فيما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد  عَلى حرص الدولة عَلى تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وذلك فى إطار الحرص عَلى استمرار ثبات سعر الرغيف البلدى بـ5 قروش، حيث تمتلك الوزارة كميات من القمح يكفى احتياجات المواطنين، لمدة تصل إلى 5.1 شهر، كما يوجد احتياطي من السكر يكفى احتياجات المواطنين لمدة 4.3 شهر، بجانب قرب حلول موسمى توريد القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، لافتا إلى أن وزارة التموين تورد الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.
 
 

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