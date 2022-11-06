اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لـ"حياة كريمة" في البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الأحد بالكشف الطبى بقرى منطقة حلايب وشلاتين، حيث تنطلق بقرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب، وتستغرق فيها يومين، ثم تنطلق إلى مدينة حلايب لمدة يومين.

ومن حلايب تنطلق القوافل العلاجية التى تضم جميع التخصصات إلى قرى حدربه ومرسى حميرة يومى 10 و11 نوفمبر، ومنها مدينة مرسى علم، وتحديدا بوحدة مركز صحة الاسرة بمرسى علم لتقضى يومى 12 و13 نوفمبر، ثم قرية ام الحويطات بسفاجا لمدة يومين، وأخيرا يومى 16 و17 بقرية الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها خلال شهر نوفمبر بداية من ثانى أيام الشهر برية الحمروين بالقصير وانطلقت بهد الانتهاء من الحمروين إلى مدينة القصير وتحديدا بوحدة رعاية الطفل وقضت فيها يومى الجمعة واليوم السبت.