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اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:00 ص
اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم، صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.
 
يذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
 
 

كنيسه كفر حكيم

الجنايات

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كنيسة كفر حكيم



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