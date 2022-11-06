اليوم السابع: "إنقاذ الأرض" رسالة خضراء من شرم الشيخ

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: رئيس cop 26 : شكرا لمصر.. انتخاب سامح شكرى رئيس لـcop 27.. المسئول الأممى لتغير المناخ يستشهد بنجيب محفوظ.. 12 يوما مدة الفعاليات الكاملة حتى 18 نوفمبر.. 40 ألف مشارك فى قمة المناخ من مختلف دول العالم.. 197 دولة ممثلة فى فعاليات cop 27 بشرم الشيخ

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رسالة خضراء من شرم الشيخ.. إنقاذ الأرض.. رئيس cop 26 : شكرا لمصر.. انتخاب سامح شكرى رئيس لـcop 27.. المسئول الأممى لتغير المناخ يستشهد بنجيب محفوظ





انطلاق قمة المناخ cop 27 برئاسة مصر.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم القمة الرئاسية.. ويؤكد: عالمنا يتعرض لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة.. ونتطلع للخروج من مرحلة الوعود إلى التنفيذ



12 يوما مدة الفعاليات الكاملة حتى 18 نوفمبر.. 40 ألف مشارك فى قمة المناخ من مختلف دول العالم.. 197 دولة ممثلة فى فعاليات cop 27 بشرم الشيخ





3000 صحفى وإعلامى يغطون فعاليات قمة المناخ.. 450 وسيلة إعلام إقليمية ودولية تنقل الفعاليات بكل اللغات.. 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون فى القمة.. 11 يوما متخصصا خلال القمة أبرزها العلم والتمويل والشباب والطاقة.. 6 قضايا على جدول القمة الرئاسية أبرزها الأمن المائى والغذائي



هنا شرم الشيخ.. مصر تقود العالم فى مهمة إنقاذ الأرض.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم القمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.. الرئيس: عالمنا يتعرض لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة.. ومصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض

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