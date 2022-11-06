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اليوم.. الافتتاح الإجرائى لقمة المناخ وتسليم مصر الرئاسة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:01 ص
اليوم.. الافتتاح الإجرائى لقمة المناخ وتسليم مصر الرئاسة قمة المناخ
كتبت ــ منال العيسوى

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تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 6 نوفمبر، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير  المناخ cop27 والذى تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجارى.
 
ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من الدكتور  ألوك شارما رئيس COP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى الدكتور سامح شكرى.
 
كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

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مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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