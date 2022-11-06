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المملكة المغربية تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر cop27 بشرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:31 ص
المملكة المغربية تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر cop27 بشرم الشيخ الأمير مولاي رشيد
كتب أحمد جمعة

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تشارك المملكة المغربية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر تغير المناخ cop27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، حيث سيترأس الوفد الأمير مولاي رشيد (شقيق ملك المغرب محمد السادس وممثله الشخصي )، كما سيضم الوفد الأميرة لا لا حسناء (شقيقة الملك والمسئولة عن ملف البيئة بالمملكة المغربية)، كما سيضم الوفد أيضا عدة وزراء منهم وزيرة البيئة المغربية، بالإضافة إلى العديد من المحافظين والنواب ورجال الأعمال المغاربة.

 

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، الأحد، أن اختيار مولاى رشيد لترأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر cop27  يؤكد اهتمام المملكة المغربية بالمؤتمر وبتعزيز العلاقات مع مصر.

 

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

 

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27  مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب  40  ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

 

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

 

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.


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