"المصرية للاتصالات" تعلن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من 2022.. يوم 14 نوفمبر

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها ستعلن عن نتائج عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر عام 2022، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 20.4 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3.6 مليون مشترك جديد منهم 2.1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 40% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه وبعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية 4,1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة مما حيد من أثر الارتفاع البالغ 27% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك.