المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام أول إصدار من نوعه لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه

تقرير خاص

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم» وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 96 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 304 مليون جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنوات، وقد حصلت الثلاث الشرائح على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية " A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار باعتباره أحد أكبر إنجازات الشركة في سجلها الحافل بالنجاحات، كما أنه يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في السوق المصري بفضل قدرتها على توفير أفضل الحلول المالية الابتكارية. وأشاد جاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى إثراء السوق بالحلول والأدوات المالية الجديدة بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار جاد إلى أن أسواق رأس المال في المنطقة شهدت العديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها طرح حلول وأدوات جديدة ساهمت في تعظيم القيمة بالعديد من القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير سيولة نقدية ضخمة في السوق. وأكد جاد على اعتزازه بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة حيث لعبت دور المستشار المالي لأول إصدار سندات تدفق نقدي مستقبلي، مستفيدة من خبرتها الممتدة على مدار عقود طويلة في مجال الخدمات المالية، فضلًا عن جهود فريق العمل المميز الذي يضم نخبة من أفضل الكفاءات. وأكد جاد أن الشركة تتطلع إلى المساهمة في المزيد من هذه الصفقات الابتكارية في المستقبل، بما يساهم في تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.

ومن الجدير بالذكر، تتيح سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية للمكتتبين في السندات الحصول على تمويل بأسعار فائدة مخفضة ولفترات طويلة الأجل، فضلًا عن قدرتها على جذب شرائح واسعة من المستثمرين نظرًا لطبيعة تصنيفها الائتماني القوي. ويتم إصدار تلك السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بدلًا من محفظة أوراق القبض، ويكون لشركات القطاع العام والخاص مثل الأندية الرياضية ومقدمي خدمات المرافق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية إمكانية استخدام هذه الآلية الجديدة للحصول على السيولة النقدية.

ومن جانبها، أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اهتمام الشركة بدعم قطاع الخدمات التعليمية في السوق المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ويأتي التعاون مع شركة «سيرا للتعليم» الرائدة في قطاع الخدمات التعليمية في ذلك الإطار بهدف تقديم حلول مالية ابتكارية ذات مردود إيجابي مستدام على الأفراد والشركات. وأضافت حمدي أن الشركة تسعى إلى تقديم المزيد من الحلول المالية الابتكارية بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق نمو مستدام لمختلف الأطراف ذات العلاقة. وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني القوي للسندات بمثابة شهادة على قوة وأهمية ذلك الاستثمار، غير أن أهميته الحقيقة تكمن في دعم جودة للتعليم وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما شارك «aiBANK» الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرًا في ذلك الاكتتاب، كما يتولى كل من بنك "بنك قطر الوطني الأهلي" و"بنك القاهرة" و"البنك الأهلي المتحد" دور ضامن التغطية، كما قام الأخير بدور أمين الحفظ أيضًا.

وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس حافظت على مكانتها الرائدة بين المؤسسات المالية في السوق المصري، حيث نجحت في إتمام أول عملية إصدار صكوك، وطرح أول سندات قصيرة الأجل وكذلك إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في السوق المصري. وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام أول إصدار سندات تمويل عقاري في السوق المصري وذلك لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وكذلك شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو»، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية».

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.