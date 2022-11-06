"القومي للإعاقة" يعرض إصداراته التوعوية ومنتجات المجتمع المدني في COP 27

كتب محمود راغب

يشارك المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى المعرض المقام بالمنطقة الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ COP27، الذى يٌعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري، من عرض إصداراته ومنتجات المجتمع المدنى التوعوية .

من جانبها، صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بأنه إلى جانب المشاركة الفعلية والافتراضية للمجلس من خلال عدة محاور فى المنطقة الزرقاء، يُشارك أيضًا بعرض إصدراته التوعوية المتنوعة فى المنطقة الخضراء منها كُتيب 100 سؤال وجواب عن القانون رقم (10) للأشخاص ذوى الإعاقة، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، ومطبوعات مختلفة منها قٌل ولا تقل التى تُشير إلى المصطلحات الصحيحة الواجب استخدامها عند التحدث عن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومعلومات عن الإعاقة، ومرض المهاق ومتلازمة داون، بالإضافة إلى مجموعة كتيبات الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، وكود الإتاحة المكانية .

وأشارت المشرف العام على المجلس فى بيان صحفى صادر عن المجلس، إلى أن المجلس يعرض بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة مطبوعاتها وإصداراتها التوعوية التى تصدرعنها بطريقة برايل، فضلًا عن كُتيبات التوعية البيئية، ويأتى ذلك اتساقًا مع إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، لافته إلى أن المجلس يُشارك فى ترجمة أحداث المعرض والحدث الجانى للغة الإشارة من خلال مترجمه الخاص.