اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا من نوع جراد على دونيتسك

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا من نوع جراد على دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
اش ا

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أطلقت القوات الأوكرانية 20 صاروخا من طراز جراد على مدينة دونيتسك السبت، حسبما ذكرت بعثة إقليم دونيتسك لدى مركز التنسيق والتحكم المشترك بشأن الحرب في أوكرانيا.
 
ونقلت وكالة أنباء "تاس " الروسية عن البعثة قولها عبر منصة تليجرام اليوم: " إن القوات الأوكرانية استهدفت بـ 20 صاروخ جراد مساء اليوم منطقة كيفسكي بمدينة دونيتسك ". 
 
وكانت دونيتسك ولوجانسك أعلنتا استقلالهما من جانب واحد واعتبار نفسيهما جمهوريتين شعبيتين في 12 مايو 2014 بعدما صوت معظم سكان مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.
 
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر الماضي ضم دونتيسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا بعد "استفتاءات" ليصبحوا جزءا من روسيا الاتحادية، وهو ما أدانته أوكرانيا والدول الغربية.

اوكرانيا

الحرب الروسية

صواريخ جراد

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