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القس أندريه زكي: استضافة مصر قمة المناخ COP27 نجاح تاريخي للدولة المصرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:14 م
القس أندريه زكي: استضافة مصر قمة المناخ COP27 نجاح تاريخي للدولة المصرية القس أندريه زكى
محمد الأحمدى

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عبر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ، وقال: "استضافة مصر قمة المناخ COP27 نجاح تاريخى للدولة المصرية، وفخر لكل مصرى، كما نعتز بمشاركة الهيئة الإنجيلية فى قمة المناخ، ونعمل بكل طاقتنا فى قضية تغير المناخ على عدة مستويات تخدم المجتمع المصرى، من خلال إطلاق التطبيق الإلكترونى "المرشد الذكى" للمزارعين، ونموذج الزراعة التعاقدية مع صغار الفلاحين، ومبادرة ازرع بالشراكة مع التحالف الوطنى ووزارة الزراعة المصرية". 

 وأضاف رئيس الإنجيلية: "بجانب دور منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية فى دعم مبادرات القادة الدينيين للتوعية بالنصوص الدينية الداعية لحماية خليقة الله. نعتز بدورنا الوطنى التنموى الطويل ونساهم بكل خبرتنا على الأرض، ورسالتنا لكل شركائنا الدوليين، نرحب بجميع ضيوف COP27 ونصلى من أجل نجاح بلادنا".

جدير بالذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تشارك فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتى تستضيفها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.


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