القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصين فى 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض علي سائق سيارة نقل دهس شخصين ثم اصطدم بعامود خرساني عقب دخوله بالسيارة محل بعنبر الخضار بسوق الجملة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر وحرر محضر بالواقعة .

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بقوع حادث مروري ووجود مصابين داخل محل بعنبر الخضار بسوق الجملة بدائرة حدائق أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بعامود خرساني داخل محل 3/8 عنبر الخضار سوق الجملة نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم القبض علي السائق والتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.