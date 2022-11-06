اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق والإمارات يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص
العراق والإمارات يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية محمد شياع السودانى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
 
وذكر مكتب السوداني -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) السبت، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات؛ للتهنئة بتوليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب، كما تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين.
 
كما أكد الجانبان أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية.

العراق

الإمارات

مجلس الوزراء العراقى

اخبار العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة