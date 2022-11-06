الطالبة "آية سويلم" تحصد ذهبية القوى البدنية بأمريكا وتتوج بلقب أحسن لاعبة ناشئة

الإسماعيلية- صبرى غانم

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لبطلة مصر والجامعة "آية سويلم" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برنامج نظم المعلومات الجغرافية التي حققت إنجازا كبيرا ضمن منتخب القوة البدنية المُمثل لمصر في بطولة كأس العالم التى تقام بأورلاندو بأمريكا، في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وتابع " مندور " أن الطالبه حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية، ضمن 8 ميداليات حققها أبطال المنتخب المصرى المشارك بكأس العالم بأمريكا حيث رُفع علم مصر عاليا في البُطولة الدولية، مما أسعد جميع المصريين بالنتائج المذهلة التى حققتها بعثت المنتخب مُعرباً عن سعادته أن تكون بطلة جامعة القناة شريك فى هذا الإنجاز.

كما تمنى رئيس الجامعة، للطالبة التوفيق فى بطولة العالم المقبلة، والتي تستضيفها مصر في مدينة الغردقة في مارس من العام المقبل معلناً دعم الجامعة للطالبة ومحاولة تزليل العقبات التى تواجهها أثناء الدراسة .

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لافتاً إلى أن " آيه سويلم " أستطاعت كسر الأرقام العالميه فى البينج و السكوات متمنياً لها مزيد من حصد الجوائز والتمثيل المُشرف .

ومن جانبه أشار الدكتور عادل السعدني إلى أن الطالبة آية سويلم حصلت أيضا على لقب أحسن لاعبة ناشئة كما حصلت على المركز الأول تحت 23 سنه والثانى فوق 23 سنه مشيداً بمستوى الطالبه علمياً ورياضياً.



البطلة ايه سويلم



ايه سويلم