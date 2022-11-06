الصين تكشف النقاب عن مسيّرتين شبحيتين جديدتين قبيل انطلاق معرض "تشوهاي"

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كشفت الصين النقاب عن نوعيتين جديدتين من الطائرات المسيّرة الشبحية في مطار تشوهاي الدولي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق "معرض الصين الدولي للطيران والفضاء" أكبر معرض للطيران في الصين، وهو المعرض الذي يعقد كل عامين في مدينة تشوهاي جنوبي شرق البلاد.

ورصدت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية عدداً من التقارير التي تحدثت عن النوعيات الجديدة من الطائرات المسيرة الشبحية، التي طال انتظارها من الانتاج الصينى باعتبارها مسيّرات مساندة تعمل إلى جانب المقاتلات الحربية الشبحية الصينية من طراز J-20 .

وتعد طائرة J-20 الصينية واحدة من بين اثتين فقط على مستوى العالم التي تنتمي للجيل الخامس للطائرات المقاتلة الشبحية ويجري إنتاجها حالياً ويتم إدخالها الخدمة على مستوى الأسراب الكاملة، أما المقاتلة الشبحية الثانية فهى المقاتلة F-35 الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق "معرض الصين الدولي للطيران والفضاء"، الذي يطلق عليه "معرض تشوهاي الجوي" في الثامن من نوفمبر الجاري وتستمر فعالياته ستة أيام، لتنتهي في 13 من الشهر نفسه.

وكان المعرض قد استقطب في دورته السابقة التي عقدت في عام 2020، نحو 700 عارض من 40 دولة وزاره أكثر من 22 ألف زائر.