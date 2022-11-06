اليوم السابع
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الصحة: 90% من مصابى التهاب الكبد الفيروسى متعايشين مع المرض دون علم بوجوده

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:23 ص
الصحة: 90% من مصابى التهاب الكبد الفيروسى متعايشين مع المرض دون علم بوجوده وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن 90% من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي متعايشين مع المرض دون علم بوجوده.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: الكشف المبكر هيساعد في علاج المرض مبكرًا وزيادة نسبة الشفاء، مؤكدة أنه يمكن تلقي لقاح التهاب الكبد B لتقوية المناعة ضد العدوى، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن تطعيم فيروس بى هام جدا، للوقاية من سرطان الكبد، لأنه يحمى من الإصابة بفيروس بى، وهو أحد أهم مسببات سرطان الكبد.
 
وتضمت طرق الوقاية من سرطان الكبد كل من: 
 
1- البعد عن مسببات التليف الكبدى مثل شرب الكحوليات.
 
2- الاهتمام بالتغذية السليمة. 
 
3- ممارسة الرياضة لمنع حدوث التهاب الكبد الدهنى.
 
4- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل فيروس سى وفيروس بى. 
 
5- الحصول على تطعيمات فيروس بى.

الصحة

فيروس بى

الكشف المبكر عن فيروس بى

لقاح فيروس بى

وزارة الصحة

التهاب الكبد الفيروسى

اعراض التهاب الكبد الفيروسى

علاج التهاب الكبد الفيروسى



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