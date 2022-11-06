اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: 250 ألف وفاة ضحايا تغير المناخ كل عام فى الفترة من 2030 لـ2050 عالميا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:28 ص
الصحة: 250 ألف وفاة ضحايا تغير المناخ كل عام فى الفترة من 2030 لـ2050 عالميا تغير المناخ
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن يسبب تغير المناخ فى الفترة من عام 2030 إلى 2050 نحو 250,000 وفاة كل عام، عالميًا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.
 

 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبى للمؤتمر تضمن (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.
 
وأوضح «عبدالغفار»، أن الخدمات الإسعافية تتضمن تخصيص 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة، موزعة فى محيط القاعات التى تشهد فعاليات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء.

الصحة

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة فى قمة المناخ

موعد قمة المناخ فى شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة فى قمة المناخ 2022

قمة المناخ فى مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ فى مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

عضو أمناء الحوار الوطنى: قمة المناخ بشرم الشيخ بداية حقيقية لمواجهة التحديات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 ص

تزامنا مع قمة المناخ.. قمة تكنى تطلق مسابقة للشركات الناشئة لحل التحديات البيئة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:51 ص

أكرم القصاص يكتب: قمة المناخ.. تعهدات الدول الكبرى وعدالة تمويل تصلح تأثيرات التلوث

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص

الخشت: جامعة القاهرة تشارك فى قمة المناخ وتستعرض مشروعات بحثية لمواجهة الآثار

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:48 ص

تزامنا مع قمة المناخ .. التنمية المحلية تعلن رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتراكمات تاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه.. وتحويل 2300 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى بـ1.4 مليار.. وشراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة