الصحة: 250 ألف وفاة ضحايا تغير المناخ كل عام فى الفترة من 2030 لـ2050 عالميا

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع أن يسبب تغير المناخ فى الفترة من عام 2030 إلى 2050 نحو 250,000 وفاة كل عام، عالميًا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة الأمم المتحدة للمناخ ( COP27 ) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبى للمؤتمر تضمن (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الخدمات الإسعافية تتضمن تخصيص 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة، موزعة فى محيط القاعات التى تشهد فعاليات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء.