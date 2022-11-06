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الصحة تكشف تجهيزات المستشفى الميدانى للتأمين الطبى للمشاركين بقمة المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:13 ص
الصحة تكشف تجهيزات المستشفى الميدانى للتأمين الطبى للمشاركين بقمة المناخ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تجهيز مستشفى ميداني لأول مرة، للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ .
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار: يقام المستشفى داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية، ويعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.
 
وأوضح أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ، ويضم 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة، بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.
 
ولفت إلى قيام فرق الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بالمرور الدوري على 163 منشأة طبية خاصة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، للتأكد من استيفائها للمعايير والاشتراطات الصحية، كما يتم التأكد من مطابقة لائحة الأسعار المعلنة من قبل المستشفيات، وكذلك المتابعة والوقوف على إجراءات دخول الحالات، ونظام الإحالة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حالة الاحتياج لذلك.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن جميع الخدمات الطبية المقدمة خلال فعاليات المؤتمر، يتم الربط بينها من خلال منظومة إلكترونية متطورة ومؤمنة، فضلاً عن انعقاد غرفة مركزية، تضم ممثلين من جميع القطاعات والهيئات لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة أولاً بأول وتذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجه فرق العمل.
 
 
 
 

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