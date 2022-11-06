الصحة العالمية: وفاة 250 ألف حالة سنويًا بسبب سوء التغذية نتيجة تغير المناخ

كتبت أمل علام

تصدر منظمة الصحة العالمية تذكيرًا بأن أزمة المناخ لا تزال تصيب الناس بالمرض وتعرض حياتهم للخطر، وأن الصحة يجب أن تكون في صميم هذه المفاوضات الحاسمة.

تعتقد منظمة الصحة العالمية، أن المؤتمر يجب أن يختتم بإحراز تقدم بشأن الأهداف الأربعة الرئيسية للتخفيف والتكيف والتمويل والتعاون لمعالجة أزمة المناخ، موضحة، إنه سيكون مؤتمر قمة المناخ COP27 فرصة حاسمة للعالم للالتقاء وإعادة الالتزام بالحفاظ على هدف اتفاقية باريس 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، سينصب تركيزنا على وضع التهديد الصحي الناجم عن أزمة المناخ والمكاسب الصحية الضخمة التي قد تأتي من العمل المناخي الأقوى في قلب المناقشات، حيث يؤثر تغير المناخ بالفعل على صحة الناس وسيواصل القيام بذلك بوتيرة متسارعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "يتسبب تغير المناخ في إصابة ملايين الأشخاص بالمرض أو أكثر عرضة للإصابة به في جميع أنحاء العالم، كما أن التدمير المتزايد لظواهر الطقس المتطرفة يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة والمهمشة"، "من الأهمية بمكان أن يجتمع القادة وصناع القرار معًا فيقمة المناخ COP27 لوضع الصحة في قلب المفاوضات."

تعتمد صحتنا على صحة النظم البيئية التي تحيط بنا، وتتعرض هذه النظم البيئية الآن للتهديد من إزالة الغابات والزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي والتنمية الحضرية السريعة، إن التعدي على موائل الحيوانات يزيد من فرص الفيروسات الضارة بالبشر للانتقال من مضيفها الحيواني بين عامي 2030 و2050، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

تقدر تكاليف الأضرار المباشرة للصحة (أي باستثناء التكاليف في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بما يتراوح بين 2-4 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030.

يؤدي الارتفاع الذي حدث بالفعل في درجات الحرارة العالمية إلى ظواهر مناخية شديدة تؤدي إلى موجات حر وجفاف شديدة، وفيضانات مدمرة وأعاصير وعواصف استوائية متزايدة القوة، يعني الجمع بين هذه العوامل أن التأثير على صحة الإنسان آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يتسارع.

ولكن هناك مجال للأمل، لا سيما إذا اتخذت الحكومات إجراءات الآن للوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في جلاسكو في نوفمبر 2021 والمضي قدمًا في حل أزمة المناخ.

تحسين صحة الإنسان شيء يمكن لجميع المواطنين المساهمة فيه، سواء من خلال تعزيز المزيد من المساحات الخضراء الحضرية، والتي تسهل التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه مع تقليل التعرض لتلوث الهواء، أو شن حملات من أجل تقييد حركة المرور المحلية وتعزيز أنظمة النقل المحلية، تعد مشاركة المجتمع ومشاركته في تغير المناخ أمرًا ضروريًا لبناء القدرة على الصمود وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وهذا مهم بشكل خاص للمجتمعات الضعيفة والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) ، التي تتحمل وطأة الظواهر المناخية المتطرفة.

وقالت المنظمة، يواجه 31 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى جوعًا حادًا، ويواجه 11 مليون طفل سوء تغذية حاد حيث تواجه المنطقة واحدة من أسوأ موجات الجفاف في العقود الأخيرة.

وأوضحت المنظمة، يؤثر تغير المناخ بالفعل على الأمن الغذائي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف يزداد الأمر سوءًا، الفيضانات في باكستان هي نتيجة لتغير المناخ ودمرت مساحات شاسعة من البلاد، سيظل التأثير محسوسا لسنوات قادمة، وقد تضرر أكثر من 33 مليون شخص وتضرر ما يقرب من 1500 مركز صحي، ولكن حتى المجتمعات والمناطق الأقل دراية بالطقس القاسي يجب أن تزيد من قدرتها على الصمود ، كما رأينا مع الفيضانات وموجات الحر مؤخرًا في وسط أوروبا، تشجع منظمة الصحة العالمية الجميع على العمل مع قادتهم المحليين بشأن هذه القضايا واتخاذ إجراءات في مجتمعاتهم.

وتابعت يجب أن تضع سياسة المناخ الآن الصحة في مركز الصدارة وأن تعزز سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تحقق فوائد صحية في وقت واحد. ستساعد سياسة المناخ التي تركز على الصحة في إيجاد كوكب به هواء أنظف ومياه عذبة وغذاء أكثر وفرة وأمانًا، وأنظمة حماية صحية واجتماعية أكثر فعالية وإنصافًا، ونتيجة لذلك، يتمتع الناس بصحة أفضل.

سيحقق الاستثمار في الطاقة النظيفة مكاسب صحية تسدد هذه الاستثمارات مرتين، هناك تدخلات مثبتة قادرة على تقليل انبعاثات الملوثات المناخية قصيرة العمر، على سبيل المثال تطبيق معايير أعلى لانبعاثات المركبات، والتي تم حسابها لإنقاذ ما يقرب من 2.4 مليون شخص سنويًا، من خلال تحسين جودة الهواء وتقليل الاحتباس الحراري بنحو 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، انخفضت تكلفة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الطاقة الشمسية الآن أرخص من الفحم أو الغاز في معظم الاقتصادات الكبرى.