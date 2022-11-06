اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشرطة النمساوية تجهض محاولة لاقتحام وزارة الداخلية من قبل عناصر يمينية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:55 م
الشرطة النمساوية تجهض محاولة لاقتحام وزارة الداخلية من قبل عناصر يمينية الشرطة النمساوية
أ ش أ

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نجحت قوات الأمن النمساوية اليوم في إجهاض محاولة اقتحام من قبل عناصر يمينية متطرفة لمقر لوزارة الداخلية في العاصمة فيينا.


وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الأحد أن متشددين من عناصر حركة " الهوية " اليمينية المتطرفة حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية لتعليق لافتة تقول " لا لفساد السياسيين..لا للمهاجرين.. نعم لغلق حدود النمسا " .


وأوضح البيان أنه تم اعتقال عناصر الحركة على الفور بمجرد محاولتهم اقتحام بوابة وزارة الداخلية بهدف الوصول إلى الشرفة الرئيسية وتعليق اللافتة، مشيرا إلى أنه تم مصادرة اللافتة وتأمين وتمشيط المبنى.


النمسا

الشرطة النمساوية

وزارة الداخلية بالنمسا

اليمين المتطرف

احتجاجات النمسا



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