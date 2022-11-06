اليوم السابع
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"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:34 م
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان "الشباب والرياضة" تختتم فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، فعاليات البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد، تحت شعار "سفراء ضد الفساد" بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أقيمت الفعاليات بمدرسة المستقبل بمدرستى أسوان الثانوية بنات والتجريبية بمحافظة أسوان، بمشاركة 30 من طلائع المحافظة، وتم التدريب على أهم مبادئ البرنامج (الغش، الشائعات، العنف، التحرش، التأمين الإلكتروني)، تمهيدا للوصول لمرحلة المبادرات.

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية .


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