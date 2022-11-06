السفير محمد نصر: أزمة المناخ لن تؤخذ بجدية إلا بإدراك أنها تهديد وجودى مثل كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قال السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، إن أزمة المناخ لن تؤخذ على محمل الجد إلا عندما تدرك الدول أنها تهديد وجودى مثل كورونا.

ومع وصول الوفود الدولية إلى مصر للمشاركة فى قمة المناخ، قال السفير محمد نصر فى تصريحات لصحيفة إندبندنت البريطانية إن ازمة المناخ لن تنتظر البشرية لحل مشكلاتها الأخرى، مشيرا إلى الوفيات التي حدثت بسبب فيضانات باكستان.

وبدأت قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 اعمالها اليوم فى مدينة شرن الشيخ فى محاولة لتحقيق تقدم ملوس حول سلسلة من القضايا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وحتى مساعدة الدول النامية للتأقلم مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال نصر إن أحد الأهداف الأساسية لهذا لمؤتمر العام هي إبقاء التغير المناخى فى صدارة الأجندة الدولية فى الوقت الذى تواجه فيه الدول تحديات أخرى تشكل الغزو الروسى لأوكرانيا وما يرتبط به من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وقال نصر: الجميع يقول إننا ملتزمون، إلا أن الظروف الدولية تجعل الأمور صعبة.

وتابع قائلا إن التغيير المناخى لن ينتظرنا لحل مشكلاتنا الأخرى، ودعونا لا ننسى أنه عندما كان كورونا تهديدا وجوديا لنا جميعا، كان بإمكان المجتمع الدولى أن يحشد فى عام واحد أكثر من 15 تريليون دولار، وليس فقط 100 مليار ، وذلك فى عام واحد. ولذلك، عندما تقرر الأطراف، وعندما تعرف الدول والمساهمين أن هذا تهديدا وجوديا، فإنهم سيتعاملون معه بجدية.