السجن المشدد 7 سنوات لمتهم وابنه وآخرين سرقوا شخصا بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين "ا.خ" ونجله "م.ا" و"م.م" و"م.ح" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليهما "ع.ع" و "ص.س" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم ومصطفى أبو القاسم بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه الأول بأنه أثناء سيره في الطريق العام بسيارة أجرة استوقفه المتهمون حاملين أسلحة آلية وقاموا بتهديدهم وسرقوا مبلغ مليون و270 ألف جنيه خاصة بالمجنى عليه الثانى تحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.