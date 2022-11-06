السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم "ر.ع."، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر "ميثامفيتامين" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين .

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر، وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 32 من أكياس من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.