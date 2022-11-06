اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الزراعة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:27 م
الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الجالى

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أحكام قانون الزراعة

الزراعة



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