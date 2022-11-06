الرئيسية تقارير مصرية الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الزراعة الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:27 م الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. نشر القانون في الجريدة الرسمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الزراعة أحكام قانون الزراعة الزراعة الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوقع قانونا بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الجمعة، 28 أكتوبر 2022 08:53 ص الرئيس السيسى يوقع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج الجمعة، 28 أكتوبر 2022 08:53 ص الرئيس السيسي يوقع فى دفتر التشريفات بالقصر الرئاسى الألمانى الإثنين، 18 يوليه 2022 10:51 ص الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة لـ 2022 -2023 الأحد، 17 يوليه 2022 12:46 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع