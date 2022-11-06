الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق حديقة فيلا فى بورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق في حديقة فيلا أمام مدرسة آمون بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد.

تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق في حديقة فيلا أمام مدرسة آمون بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد، فجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء.

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.



السيطرة على حريق ببورسعيد



جانب من السيطرة على الحريق