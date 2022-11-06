اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق حديقة فيلا فى بورفؤاد.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:34 م
الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق حديقة فيلا فى بورفؤاد.. صور جانب من السيطرة على الحريق
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق في حديقة فيلا أمام مدرسة آمون بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد.

تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق في حديقة فيلا أمام مدرسة آمون بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد، فجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء.

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

 

السيطرة على حريق ببورسعيد
السيطرة على حريق ببورسعيد

 

جانب من السيطرة على الحريق
جانب من السيطرة على الحريق

 

قوات الحماية المدنية ببورسعيد
قوات الحماية المدنية ببورسعيد

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

بورفؤاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة