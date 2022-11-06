الجنايات تحدد 3 ديسمبر لنظر ثانى جلسات محاكمة قاتل خطيبته فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حددت محكمة جنايات بورسعيد، جلسة الثالث من ديسمبر، لنظر ثاني جلسات محاكمة محمد سمير قاتل خطيبته بمحافظة بورسعيد.

كان المستشار أحمد مندور قد أعلن خلال جلسة المحاكمة عن تأجيل القضية لدور انعقاد ديسمبر، وعقب الانتهاء من نظر القضية، والاستماع إلى أقوال المتهم، وطلبات هيئه الدفاع عن المجني عليها والجاني، وبعد نظر مجموعة من القضايا التي كانت معروضة اليوم أمام الدائرة، حدد المستشار أحمد مندور جلسة 3 ديسمبر لنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل خطيبته بمحافظة بورسعيد.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، إلى أقوال المتهم محمد س، بعدما قام القاضي بإخراجه من داخل القفص، وحاول المتهم الهروب من العقاب بأنه كان غير قاصدا قتلها، وأنه استمع إليها تهاتف آخر تقول له: "خلاص هاخلص من محمد وأديله حاجته" .

وأجل المستشار أحمد مندور رئيس محكمة جنايات بورسعيد طلب دفاع المتهم بعرضه على الطب النفسي، لبيان مدى إصابته بهوس من عدمه، وإثبات ما إذا كان يعاني من مرض عقلي أو نفسي يجعله يقوم بأفعال غير مسئولة، وأكد أن ذلك مرهونا بمرافعة هيئة الدفاع في الجلسة القادمة.