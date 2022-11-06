الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية بإضافة 3 جداول محفوظات

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بإضافة جداول "أ. ب. ت" على جداول المحفوظات بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 1959م.

ويحتوي الجدول "أ" المقتضي حفظها بصفة دائمة على حوافظ دراسات مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والخطة السنوية لاحتياجات الإدارة العامة للشؤون القانونية.

كما يحتوي الجدول رقم "ب" المقتضي حفظها لمدة معينة على "حافظة إدارة التخطيط والمتابعة، وملفات متابعة القضايا أمام النيابة العامة، ويحتوي الجدول رقم "ت" على ملفات سماع الشهادة ودفتر تأييد الاتصال.