الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن مقررات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 167 لسنة 2022، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، موضحة أنه تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على تلاميذ الصفين (الرابع، والخامس ) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها : العربى، واللغات)، اعتبارا من العام الدراسى الحالى، وتشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الرابع والخامس الابتدائى ما يأتى:

- اللغة العربية بواقع خمس فترات دراسية.

- التربية الدينية الإسلامية، والمسيحية فترة دراسية واحدة.

- الرياضيات ثلاث فترات دراسية ومادة العلوم فترتان دراسيتنا.

- اللغة الإنجليزية كتاب كونكت فترتان والدراسات الاجتماعية فترة ونصف.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة 8 المهارات المهنية فترة واحدة، ومقرر القيم واحترام الآخر نصف فترة والتربية الفنية فترة واحدة والتربية البدنية والصحية فترة واحدة والتربية الموسيقية نصف فترة و أنشطة التوكاتسو نصف فترة اللغة الإنجليزية (Connect Plus)خاصة بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية فترتان دراسيتنا.