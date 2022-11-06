الجريدة الرسمية تنشر قرارا لإصدار اللائحة المالية لصندوق دعم الصناعات الريفية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، حيث تضمن بأن يعمل بلائحة الشئون المالية والإدارية الخاصة بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي المرافقة لهذا القرار، وتسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها وتعتبر القواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة.
الجريدة الرسمية تنشر قرارا لإصدار اللائحة المالية لصندوق دعم الصناعات الريفيةالأحد، 06 نوفمبر 2022 10:41 ص
وزارة التضامن الاجتماعى
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