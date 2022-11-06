الجامعة العربية: انعقاد اجتماع للجنة الاستشارية للتمريض والقبالة غدا

بيشوى رمزى

أعلنت جامعة الدول العربية عن انعقاد اجتماع للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة يومي 7 و8 نوفمبر 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاستكمال إعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وقالت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم (11) الصادر عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الصحة العرب 2021، والذي دعا اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لإعداد مشروع قانون استرشادي خاص بمهنتي التمريض والقبالة.

وسوف يناقش الاجتماع مرئيات وملاحظات الدول العربية الأعضاء حول مشروع القانون المقدم من جمهورية مصر العربية، كما أوضحت سعادتها بأن التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب القادم ومن ثم عرضها على اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في دورتهما القادمة في الجمهورية الجزائرية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.