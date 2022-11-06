الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويقتحم مدرسة ثانوية بالضفة

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اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوة تابعة له باقتحام مدرسة في "نابلس" وهددت الطلبة والمعلمين بإطلاق النار عليهم.

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال شابين من بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في حي "عين اللوزة".



وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الجنوبية من مدينة "الخليل"، جنوب الضفة الغربية، واعتقلوا مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وفي مُحافظة "نابلس" الشمالية، التي تخضع لتضييق وحصار من قبل الاحتلال، اقتحمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مدرسة "اللبن الساوية" الثانوية، مرتين خلال أقل من ساعة، وهدد جنود الاحتلال بغلقها والاعتداء على المعلمين والطلبة، مُتهمين إياهم بإلقاء الحجارة عليهم.



جدير بالذكر أن مدرسة "اللبن الساوية" تعرضت للغلق أكثر من مرة، من قبل الاحتلال الذي ينشر جنوده على الطريق المؤدي إليها، بما يعرقل وصول الطلبة والمعلمين إلى المدرسة.