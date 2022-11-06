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الأمم المتحدة بـ كوب 27 : العالم يحتاج لحشد جهوده لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:21 م
الأمم المتحدة بـ كوب 27 : العالم يحتاج لحشد جهوده لمواجهة تغير المناخ سيمون ستيل
كتب سمير حسنى

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شدد سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهمية قضية التمويل والشفافية، داعيا إلى المحاسبة لتحقيق فعالية فى خطواتنا المقبلة.

وقال الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 27، بشرم الشيخ، إنه يجب تقليل الخسارة والمعاناة ومعالجة كل هذه الأمور، معلقا: "يجب أن يكون هناك مسؤولية مشتركة لتقديم حياة أفضل للأجيال القادمة".

أشار "سيمون" إلى أن العالم يحتاج إلى أن يحشد جهوده لمواجهة أزمة تغير المناخ، مضيفا: " فى هذا الوقت الحرج جدا هناك فرصة لكى نكون قادرين على أن نوجد مساحة سياسية من خلال هذا الجمع لمعالجة أزمة المناخ".

انتقد المسؤول الأممى تباطؤ وتيرة الانبعاثات الضارة، قائلا: " الانبعاثات لم تنخفض بالسرعة المطلوبة"، ويجب علينا الاتحاد لتحقيق الخير للجميع".

كشف "سيمون:" عن الشق رفيع المستوى والموائد المستديرة التى ستجمع 110 من رؤساء الدول والحكومات خلال كوب 27.


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