اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للأتربة أقصى غرب البلاد

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:56 ص
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للأتربة أقصى غرب البلاد شبورة مائية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة  لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
وتابعت هيئة الأرصاد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصي غرب البلاد، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 6/11/2022 فى مصر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. قمة المناخ تتصدر وأنظار العالم تتجه صوب مصر.. تعاطف مع سيلينا جوميز بعد فيلمها الوثائقى my mind & me.. زاهى حواس يحتفل بمئوية اكتشاف توت عنخ آمون.. واهتمام بالطقس وأسعار الذهب بمصر

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 م

غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والصغرى بالعاصمة 17 درجة

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة