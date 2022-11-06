استمرار فعاليات كأس رئيس جامعة الأقصر للكرة الخماسية لطلبة الكليات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، تواصل فعاليات كأس رئيس جامعة الأقصر فى كرة القدم الخماسية (طلاب)، وذلك بين فرق كليات الآثار والحاسبات والألسن والطب، على ملعب "كيان" الرياضي، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

والتقى فريقا كليتي الآثار الحاسبات والمعلومات في المباراة الأولى التي اتسمت بالندية والإثارة طوال شوطي المباراة، وانتهت المباراة بفوز فريق كلية الحاسبات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما التقى فريقا كليتي الألسن والطب، في المباراة الثانية، والتي انتهت بفوز فريق كلية الألسن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن جانبه، وجه الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، الشكر لادارة ملعب كيان الرياضى على حسن استضافته للبطولة، وعلى تعاونه مع جامعة الأقصر لإنجاح البطولة، يذكر أن طاقم التحكيم الذي أدار المباريات، حيث جاء ذلك بقيادة الكابتن عمرو أبو القاسم ومدثر عطيتو من رعاية الشباب المركزية، ومحمد نوبي من كلية الآثار.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 44، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمية، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة الدكتورة ليلة يوسف لتكليفها قائمًا بعمل عميد كلية الألسن بالجامعة، متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وناقش المجلس آليات استعداد كلية السياحة والفنادق لتنظيم فعاليات اليوم التراثي تحت عنوان " تراثنا ميراثنا" خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة لعقد المُلتقي الدولي الثاني لقسم اللغة الإسبانية كلية الألسن خلال نوفمبر الجاري، حيث وافق المجلس على مساهمة الجامعة بمبلغ 50.000 في العلاج أحد الطلاب لتركيب دعامة بالقلب في إطار ما تقدمه الدولة ووزارة التعليم العالي من خدمات للطلاب، كما ناقش المجلس آليات سد عجز الكادر الإداري للجامعة استعدادًا لافتتاح كليات جديدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة كل الحرص على دعم أبنائها الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، ودعم غير القادرين منهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاهتمام بأبنائها، كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي لجائزة النيل (فرع الآداب)، والشاعر حسين القباحي لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والشاعر عزت الطيري لجائزة التفوق، بالإضافة لضم الدكتور علاء حسين المنشاوي مدير متحف الأقصر وزارة السياحة والآثار، عضو من الخارج إلي مجلس كلية الآثار.