استمرار صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية من فروع بنك ناصر

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر، حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم الأحد، مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من فروع بنك ناصر الاجتماعى لتيسير إجراءات صرف المعاشات.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.