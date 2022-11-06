اتفاقية لإنشاء مجمع حرفى بقرية الترامسة فى قنا على مساحة 20 فدانا

قنا- صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع الاتفاقية الإطارية بين محافظة قنا ويمثلها في التوقيع حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وبين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة ويمثله في التوقيع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز، وذلك بهدف إنشاء مجمع حرفي بناحية الترامسة بمركز قنا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس هشام عاطف، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس حسين السيد، رئيس قطاع الشؤن الفنية، والمهندس عادل السيد، مدير عام مشروعات وجه قبلي، بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية.

وأوضح محافظ قنا، أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد اختصاصات كل جهة في تنفيذ الاستثمارات المخصصة للمحافظة من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وذلك تعزيزا لقدرة الحكومة المحلية على توفير البنية التحتية وتقديم خدمات ومشروعات التنمية الاقتصادية بجودة عالية في المحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات الأكثر احتياجا.

وأضاف الداودي، أن الصناعات والأعمال الحرفية تعتمد بشكل أساسي على القوى البشرية في تنفيذها، ومن ثم فإنها تسهم في زيادة فرص العمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم، وتحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرفية بالترامسة، سوف تقام على مساحة 20 فدان، وسوف يجرى نقل الأنشطة الحرفية من داخل المدينة إليها، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي أضرار قد تنتج بالمناطق السكنية بسبب هذه الأنشطة الحرفية.