إيطاليا تنشئ خطا جديدا للغاز الطبيعى لمواجهة ارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

تسعى إيطاليا لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى بشكل كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار ، ولذلك فإنها تسعى لخطة التوسع في البحر الادرياتيكى من خلال انشاء خط غاز جديد، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونى، خلال مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يجيز البرلمان، خلال أيام، مرسومًا بتعديل تشريعي يسمح بزيادة إنتاج الغاز في البحر الأدرياتيكي؛ ما يساعد في تخفيف الضغط على الأسعار، وعلاج أزمة الطاقة.

وأوضح وزير الطاقة، جيلبرتو بيتشتو فراتين، أن خطة التوسع في البحر الأدرياتيكي، تستهدف الحفر والاستكشاف في مساحة 9-12 ميلًا، خلال 10 سنوات، لاستكشاف أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.

بينما أشارت وثيقة مسودة الخطة إلى أن الاكتشافات خلال أكثر من 15 عامًا، لن تسفر عن إنتاج أكثر من 10 مليارات متر مكعب.

وتصر حكومة ميلوني على أنها ستنفذ خطة لزيادة إنتاج الغاز الإيطالي والتوقف عن الاعتماد بشكل كبير على واردات الطاقة التي أدت ، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ، إلى ارتفاع الأسعار ، مما أضر باقتصاد المنازل والصناعات الإيطالية.

وفقًا لوزير الشركات والصُنع في إيطاليا ، أنطونيو أورسو ، يمكن لإيطاليا مضاعفة إنتاجها من الغاز في غضون عام، وأيضًا وقبل كل شيء بفضل أعمال الحفر في وسط البحر الأدرياتيكي والتى ، في رأيه ، ستسمح لبلدنا بأن تصبح "مُصدرة في المستقبل".

وأوضح أورسو أنه قبل 10 سنوات أنتجت بلادنا 13 مليار متر مكعب سنويًا من نفس الودائع الحالية. حاليا ، هذا الرقم هو 3 مليار يورو ، تم سد الفجوة بفضل الإمدادات الروسية ، لكن الوضع تغير الآن وسيتعين عليه أن يتغير أكثر.

وأشار إلى أنه "يمكن إعادة تشغيله من خلال مضاعفة إنتاج الآبار الحالية ، ثم بالحفر في وسط البحر الأدرياتيكي قبالة الساحل ، هناك وديعة مشتركة مع كرواتيا يمكن استخراج 70 مليار متر مكعب منها في سنوات أخرى".

في 5 نوفمبر ، أفادت رئيسة الوزراء ، جيورجيا ميلوني ، أن "الحكومة وافقت على إجراء لتنفيذ إنتاج الغاز الوطني ، شريطة أن يتم تخصيصه بأسعار معقولة للشركات الإيطالية كثيفة الاستهلاك للطاقة".