إنقاذ 26 شخصا بعد تحطم طائرة تابعة لشركة "بريسيشن آير" فى تنزانيا

وأضافت السلطات المحلية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدوره، قال قائد شرطة مقاطعة "كاجيرا" ويليام موامباجال: "لقد تمكنا من إنقاذ عدد من الأشخاص"، مضيفا أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

وأوضح موامباجال أنه "عندما كانت الطائرة على ارتفاع 100 متر (328 قدما) في الجو، واجهت مشاكل بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية حيث كانت السماء تمطر وسقطت الطائرة في الماء"، مؤكدا أن كل شيء تحت السيطرة في الوقت الحالي.

وكانت وسائل إعلامية تنزانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد بتحطم طائرة ركاب في بحيرة "فيكتوريا" عند اقترابها من مطار "بوكوبا".