اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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إنقاذ 26 شخصا بعد تحطم طائرة تابعة لشركة "بريسيشن آير" فى تنزانيا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 م
إنقاذ 26 شخصا بعد تحطم طائرة تابعة لشركة "بريسيشن آير" فى تنزانيا تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت السلطات المحلية في تنزانيا، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 26 شخصا من أصل 43 شخصا كانوا على متن رحلة تابعة لشركة "بريسيشن آير" بعد تحطم الطائرة عند اقترابها من مطار "بوكوبا".

وأضافت السلطات المحلية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدوره، قال قائد شرطة مقاطعة "كاجيرا" ويليام موامباجال: "لقد تمكنا من إنقاذ عدد من الأشخاص"، مضيفا أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

وأوضح موامباجال أنه "عندما كانت الطائرة على ارتفاع 100 متر (328 قدما) في الجو، واجهت مشاكل بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية حيث كانت السماء تمطر وسقطت الطائرة في الماء"، مؤكدا أن كل شيء تحت السيطرة في الوقت الحالي.

وكانت وسائل إعلامية تنزانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد بتحطم طائرة ركاب في بحيرة "فيكتوريا" عند اقترابها من مطار "بوكوبا".

 


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مطار بوكوبا

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كاجيرا



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