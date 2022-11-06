اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:21 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بالشرقية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:20 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة أمام نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة مما أسفر عن إصابة  9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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