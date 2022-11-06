اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار بولاية فيلاديلفيا الأمريكية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:50 ص
إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار بولاية فيلاديلفيا الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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أصيب 9 أشخاص على الأقل، جراء إطلاق نار خارج حانة في منطقة كينسينجتون وأليغيني أفنيوز بولاية فيلاديلفيا الأمريكية أمس السبت، حسبما أفادت به الشرطة الأمريكية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضحت الشرطة ان سيارة سوداء توقفت وأطلقت النار على الحشد على الرصيف، لافتة إلى أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 40 رصاصة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما جرى نقل المصابين السبعة الآخرين إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعتقد الشرطة أن هناك عدة رماة متورطين.

 


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