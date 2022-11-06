إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى في الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الدائرى الأوسطي في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى، اتجاه محور الضبعة في الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.