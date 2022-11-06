اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمركز أبو المطامير بالبحيرة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:44 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمركز أبو المطامير بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبو المطامير في البحيرة.
 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم  بين موتوسيكل وآخر بمركز أبو المطامير في البحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 5  أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم  إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

حادث تصادم

محافظة البحيرة

تصادم موتوسيكل

مركز ابو المطامير

حوادث البحيرة

حادث موتوسيكل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة