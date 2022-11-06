إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمركز أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبو المطامير في البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وآخر بمركز أبو المطامير في البحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.