إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق اسكندرية الصحراوي وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق اسكندرية الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص تم نقلهم مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.