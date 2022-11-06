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إصابة نجار مسلح على يد بائع خضار بجرح طعنى فى الصدر خلال مشاجرة بقليوب

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:07 م
إصابة نجار مسلح على يد بائع خضار بجرح طعنى فى الصدر خلال مشاجرة بقليوب اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة قلما التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة نجار مسلح بجرح طعني بالصدر، على يد بائع خضراوات، خلال مشاجرة نشبت بينهم على إثر معاتبة المجني عليه للمتهم لاصطدامه به بمركبة "تروسيكل" وتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر إدعاء مشاجرة بمنطقة قلما دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "إ أ م"، 32 سنة، نجار مسلح، بجرح طعني بالصدر، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "م م ط"، 20 سنة، بائع خضراوات، بسبب اصطاد المتهم الثاني بالمجني عليه الأول حال قيادته مركبة "تروسيكل"، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة".

وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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