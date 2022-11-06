إسبانيا تصادر أكبر شحنة من الماريجوانا في التاريخ بقيمة 64 مليون يورو

فاطمة شوقى

قال الحرس المدني الإسباني، إنه ضبط 32 طناً من الماريجوانا المعبأة بقيمة سوقية لا تقل عن 64 مليون يورو، بحسب قوة الشرطة، أكبر كمية يتم العثور عليها دولياً، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة داهمت سلسلة من المزارع والمصانع في جميع أنحاء إسبانيا في عملية أطلق عليها اسم جاردينز، واعتقلوا تسعة رجال و 11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاما.

وقال الحرس المدني، إن التنظيم الذي ينتمون إليه "سيطر على عملية إنتاج وتوزيع المخدرات بالكامل".

وقالت الشرطة الاسبانية في بيان "الحرس المدني صادر أكبر مخبأ للماريجوانا تم العثور عليه حتى الآن." "تكافئه في النباتات الكاملة سيكون حوالي 1100000 عينة."

وقالت الشرطة، إن العصابة جفت نباتات الماريجوانا وعبأتها وشحنتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وبدأ التحقيق بتفتيش قام به عناصر من الحرس المدني في عدة مزارع في فيلاكاناس ، في توليدو، وكان من تم التحقيق معهم يمتلكون شركة حصلوا معها على البذور، وفقًا لقناة ار تى في الإسبانية، في وقت لاحق، قامت شركة أخرى بنقلها وزرعها، وكانت شركة أخرى مسؤولة عن العناية والصيانة والحصاد والتجفيف.

وجرت عملية التفتيش الثانية في بلدة ألماجرو ، في سيوداد ريال ، خلال شهر أكتوبر ، حيث وجد عملاء من الحرس المدني في توليدو حوالي 37000 نبتة موزعة في أربع دفيئات وفي طور التجفيف.

تم إجراء الفحص الثالث والأخير في أستورياس. هناك ، تم الاستيلاء على حوالي أربعة آلاف مصنع واعتقال شخصين.

في يونيو ، قالت مصلحة الضرائب الإسبانية ، في إشارة إلى عملية مخدرات أخرى ، إن قيمة الحشيش "تتراوح بين 2300 يورو (2290 دولارًا) و 2500 يورو (2490 دولارًا) للكيلوجرام".

بعد أن كانت بوابة الحشيش في أوروبا لعقود من الزمن ، شهدت إسبانيا تكاثر مزارع الحشيش في أراضيها في السنوات الأخيرة ، مما جذب المنظمات الإجرامية من جميع أنحاء القارة.