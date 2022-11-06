إدارة المرور تعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد الانتهاء من التطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت إدارة المرور، منذ قليل "فى الخامسة صباحا"، فتح مطلع كوبرى الجيزة المعدنى، للقادم من شارع ربيع الجيزى، بعد إغلاقه جزئيا لمدة 3 أيام لرفع كفاءة الطبقة الأسفلتية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت الكوبرى على مدار الثلاث أيام الماضية وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار وستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وقالت الإدارة، أن تلك الأعمال يستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى ( الحارة اليمين فقط ) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 ايام حتى الساعة 5 صباح الأحد على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.