أوكرانيا: القوات الروسية تقصف مدينة زاباروجيا

وقال كورتييف - في منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -:" لقد هاجمت القوات الروسية مرة أخرى زاباروجيا وتعرضت إحدى المناطق السكنية لنيران القوات الروسية".

وأضاف كورتييف أن "التقارير ذات الصلة أفادت بسقوط ضحايا ومدى الدمار يتم العمل على توضيحه".

وفي سياق متصل أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في قصف روسي لمقاطعة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.

من جانبه قال أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا، إن :" الهجوم الصاروخي الليلي الذي شنته القوات الروسية على زاباروجيا أسفر عن تدمير مبنى من طابقين لمؤسسة تجارية. وتمكن رجال الإطفاء لدينا من إخماد حريق واسع النطاق".

وبحسب بيانات أولية، قُتل شخص واحد في الهجوم. ويجري العمل على إزالة الأنقاض.