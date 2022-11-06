اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف مدينة زاباروجيا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:12 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف مدينة زاباروجيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن أناتولي كورتييف، سكرتير مجلس مدينة زاباروجيا أن القوات الروسية هاجمت مرة أخرى مدينة زاباروجيا ، حيث اندلع حريق في منطقة سكنية بالمدينة.

وقال كورتييف - في منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -:" لقد هاجمت القوات الروسية مرة أخرى زاباروجيا وتعرضت إحدى المناطق السكنية لنيران القوات الروسية".

وأضاف كورتييف أن "التقارير ذات الصلة أفادت بسقوط ضحايا ومدى الدمار يتم العمل على توضيحه".

وفي سياق متصل أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في قصف روسي لمقاطعة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.

من جانبه قال أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا، إن :" الهجوم الصاروخي الليلي الذي شنته القوات الروسية على زاباروجيا أسفر عن تدمير مبنى من طابقين لمؤسسة تجارية. وتمكن رجال الإطفاء لدينا من إخماد حريق واسع النطاق".

وبحسب بيانات أولية، قُتل شخص واحد في الهجوم. ويجري العمل على إزالة الأنقاض.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة